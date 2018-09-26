СЕГОДНЯ 12:50 2018-09-26T12:54:51+03:00

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье Фото: Татьяна Коркина

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В среду, 26 сентября, в Московской области случилось ДТП с участием автобуса. Как стало известно, на трассе М2 «Крым» легковой автомобиль BMW столкнулся с машиной «Газель». Причем удар был такой силы, что микроавтобус отбросило на рейсовый автобус.

«Инцидент произошел на трассе М2 "Крым" у поворота на подмосковный город Видное», - уточнили в подмосковном главке МВД России.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человека. Речь идет о восьми пассажирах автобуса.

Кстати, в связи со случившимся движение транспорта в районе аварии было серьезно затруднено.

Стоит отметить, что это далеко не первое ДТП с участием общественного транспорта в Подмосковье. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в июле этого года автобус опрокинулся в Домодедовском районе области, так как водитель не справился с управлением. Тогда пострадали 16 человек.