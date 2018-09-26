Российским туристам рекомендовали не ездить в Тунис из-за наводнения

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-26T12:51:35+03:00

Из-за продолжительных дождей страну затопило. Уже шесть человек погибло

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Продолжительные ливни, которые обрушились на Тунис, привели к тому, что многие города страны оказались затоплены. Наводнение привело к страшным последствиям: шесть местных жителей уже погибли в водной стихии.

Люди рассказывают, что улицы превратились в настоящие реки. Вода сносит все на своем пути: падают столбы, дорожные знаки, на зданиях появляются трещины, жизнь людей под угрозой.

Российские туристы, которые находятся на отдыхе в данной стране, оказались заблокированы наводнением.

В МИД РФ рекомендовали нашим гражданам пока воздержаться от поездок на отдых в данную страну.

Синоптики прогнозируют, что погода в регионе в ближайшее время начнет улучшаться, сообщает «Пятый канал».

Сообщается, что заложниками ситуации стали более 400 российских туристов. Они не могут вернуться домой из Туниса, так как главный аэропорт провинции Энфида-Хаммамет частично разрушен после наводнения. Люди ждут решения ситуации в своих отелях, не исключено, что они будут отправлены домой из других воздушных гаваней страны.

Планируется, что вылеты будут организованы из Монастира, но пока аэропорт там работает с большими задержками. Лайнеры вылетают с опозданием. Восстановить работу воздушного узла планируют только к 27 сентября.