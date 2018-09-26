Военные и пограничники Украины провели учения на побережье Азовского моря
На побережье Азовского моря прошли совместные учения военных и пограничников Украины, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы. В маневрах приняли участие бронеавтомобили пограничной службы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Экипажи бронеавтомобилей и танковые подразделения ВСУ, которые совместно действуют в составе объединенных сил, усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника», — сообщила пресс-служба.
Отмечается, что снайперы отработали навыки действий в различных условиях боевой обстановки. Пулеметчики улучшили точность стрельбы, в том числе в движении, водители бронетранспорта отработали управление машинами в колонне, передает РИА Новости.
Напомним, ранее украинские власти заявили о планах по созданию военной базы в Азовском море.