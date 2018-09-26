2018-09-26T12:57:40+03:00
Политика

Военные и пограничники Украины провели учения на побережье Азовского моря

В учениях приняли участие экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Украина провела военные учения на побережье Азовского моряУкраина провела военные учения на побережье Азовского моряФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На побережье Азовского моря прошли совместные учения военных и пограничников Украины, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы. В маневрах приняли участие бронеавтомобили пограничной службы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Экипажи бронеавтомобилей и танковые подразделения ВСУ, которые совместно действуют в составе объединенных сил, усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что снайперы отработали навыки действий в различных условиях боевой обстановки. Пулеметчики улучшили точность стрельбы, в том числе в движении, водители бронетранспорта отработали управление машинами в колонне, передает РИА Новости.

Напомним, ранее украинские власти заявили о планах по созданию военной базы в Азовском море.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24