Военные и пограничники Украины провели учения на побережье Азовского моря

СЕГОДНЯ 12:57 2018-09-26T12:57:40+03:00

В учениях приняли участие экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины

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На побережье Азовского моря прошли совместные учения военных и пограничников Украины, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы. В маневрах приняли участие бронеавтомобили пограничной службы и танковые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Экипажи бронеавтомобилей и танковые подразделения ВСУ, которые совместно действуют в составе объединенных сил, усовершенствовали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника», — сообщила пресс-служба.

Отмечается, что снайперы отработали навыки действий в различных условиях боевой обстановки. Пулеметчики улучшили точность стрельбы, в том числе в движении, водители бронетранспорта отработали управление машинами в колонне, передает РИА Новости.

Напомним, ранее украинские власти заявили о планах по созданию военной базы в Азовском море.