В Общественной палате прокомментировали принятие Госдумой поправок в закон о повышении пенсионного возраста во втором чтении

СЕГОДНЯ 13:19 2018-09-26T13:19:18+03:00

В ОП считают, что поправки в пенсионное законодательство снимут напряжение в обществе

Изменить размер текста: A A

В Общественной палате (ОП) прокомментировали принятие Госдумой поправок в закон о повышении пенсионного возраста во втором чтении. Глава комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова заявила, что принятые поправки снимут напряжение в обществе, так как они учитывают интересы различных представителей общества.

Напомним, ранее в среду, 26 сентября, депутаты Госдумы приняли во втором чтении президентские поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы. Ранее глава российского государства Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором предложил изменить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, а не 63, как ранее предлагалось. Возраст выхода на пенсию мужчин составит 65 лет.

"Я считаю, что в большей части поправки снимут беспокойство в обществе и смягчат те изменения, которые сегодня вся страна должна принять", - сказала Тополева-Солдунова.

По ее словам, эти поправки включают в себя сокращение разницы пенсионного возраста для женщин, сохраняют региональные льготы и льготы для людей предпенсионного возраста, а также вводят ответственность работодателя за отказ в приеме на работу предпенсионеров, передает ТАСС.