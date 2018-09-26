У берегов Португалии найден затонувший 400 лет назад корабль

СЕГОДНЯ 13:26 2018-09-26T13:26:41+03:00

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Португальские ученые нашли возле Лиссабона обломки корабля, затонувшего около 400 лет назад. По данным археологов, торговое судно потерпело крушение у берегов Европы, когда возвращалось из Индии в Португалию. Это произошла возле острова Кашкайш, находящегося западнее Лиссабона.

Все это время обломки корабля покоились на глубине 12 метров. Однако некоторые предметы на борту корабля все же сохранились. Более того, ученым удалось определить, где они были изготовлены.

Так, водолазы подняли со дна раковины каури, которые заменяли деньги при работорговле в Африке, керамические изделия из Китая, бронзовые пушки с выгравированным на них гербом Португалии. Кроме того, специалисты смогли найти остатки специй, которые некогда перевозил корабль, пишет сетевое издание m24.ru.

Находка была сделана в начале осени, 3 сентября. А теперь ученые с помощью исторических документов пытаются определить, что именно это за судно, какой стране оно принадлежало, передает сайт телеканала «Звезда».