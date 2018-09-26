Бывший премьер Франции Вальс решил побороться за пост мэра Барселоны

СЕГОДНЯ 13:43 2018-09-26T13:43:23+03:00

Манюэль Вальс заявил, что каталонская столица является "городом, который цепляет и в который влюбляешься"

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Экс-премьер Франции Манюэль Вальс решил побороться за пост мэра Барселоны на муниципальных выборах в мае следующего года.

"Да, я хочу стать следующим мэром Барселоны, и это будет зависеть от жителей Барселоны", - сказал Вальс во вторник, 25 сентября.

Он отметил, что Барселона — это "город, который цепляет и в который влюбляешься". Причем, как подчеркнул Вальс, в Барселону влюблена вся его семья, а город нуждается в реконструкции.

"Мы должны восстановить Барселону, улучшив руководство и добившись более высокого уровня безопасности, лучшей мобильности, большей экономической активности и большей поддержки начинающих предприятий и университетов", - сказал экс-премьер.

По его словам, Франция дала ему возможность стать мэром, депутатом, министром и премьер-министром. На следующей неделе он пообещал уйти в отставку с поста депутата Национального собрания Франции, передает ТАСС.

Напомним, с 2015 года мэром Барселоны является Ада Колау. Вальс был главой правительства Франции с 2014 по 2016 год, до этого в течение двух лет главой МВД.