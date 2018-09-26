Российские ученые успешно испытали вакцину против меланомы

СЕГОДНЯ 13:52 2018-09-26T13:52:08+03:00

Разработанный в Новосибирске препарат рассчитан на лечение людей, у которых уже диагностирован рак кожи Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Препарат влияет на иммунитет больного, заставляя его бороться с опухолью

Изменить размер текста: A A

Сотрудники НМИЦ имени академика Е.Н.Мешалкина вместе с исследователями из центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», подведомственного Роспотребнадзору, разработали вакцину против рака кожи. Первые испытания препарата, проведенные на клетках, завершились успешно — вакцина заставила работать иммунную систему микроорганизма. В следующем году планируется проведение клинических испытаний препарата.

«Мы разрабатываем ДНК-вакцину от меланомы. Существуют разные схемы лечения онкологии — лекарственная, химическая, таргетная терапия, но мы хотим запустить собственные силы организма на борьбу с опухолью», — завявил директор центра онкологии и радиотерапии центра имени Мешалкина Александр Жеравин. Ученый подчеркнул, что положительные результаты первых тестов позволяют говорить о работоспособности разработки.

Разработанный в Новосибирске препарат рассчитан на лечение людей, у которых уже диагностирован рак кожи. Сотрудница центра радиотерапии и онкологии НМИЦ имени Мешалкина Елена Боброва в интервью издательству ТАСС пояснила структуру вакцины. По словам ученой, основа нового препарата — молекула, в которой содержится специальный ген, задача которого — участие в синтезе белка, который должен запустить реакцию иммунной системы.