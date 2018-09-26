Суд запретил пивоварне продавать пиво «Штирлиц»
Перовский суд Москвы запретил пивоварне ООО «Ферст трейд» использовать в названии своего пива имя литературного персонажа Штирлица.
Данное пиво было изготовлено пивоварней еще в 2015 году. На бутылках появилось фото актера Вячеслава Тихонова, который сыграл легендарного разведчика в фильме «17 мгновений весны».
Вскоре дочь Юлиана Семенова – автора литературного персонажа – подала в суд на пивоварню. Ольга Семенова потребовала возместить материальный ущерб в 5 миллионов рублей, так как товарный знак принадлежи ей. А еще компенсировать моральный вред.
Второй иск к пивоварне был подан дочерью актера Тихонова. Она потребовала моральную компенсацию в один миллион рублей за размещение фото ее отца на пивной бутылке.
Сегодня суд решил частично удовлетворить требование Семеновой. Пивоварня заплатит ей 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Вопрос компенсации материального вреда пока остался не решен, сообщает телеканал «360».