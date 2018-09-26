NASA обнаружил ранее без вести пропавший марсоход «Opportunity»

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-26T14:10:50+03:00

Оказалось, что ровер терпеливо «пережидал» в одной из Марсианских впадин пыльную бурю Фото: NASA

Изменить размер текста: A A

Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter прислала снимки ранее без вести пропавшего марсохода «Opportunity». Оказалось, что ровер терпеливо «пережидал» в одной из Марсианских впадин пыльную бурю, которая «пронеслась» по планете более трех месяцев назад.

Это был один из сильнейших катаклизмов за последнее время на Марсе. Пылевое облако заблокировало доступ солнечного света на поверхность планеты. Тем самым ровер, который «питается» солнечной энергией погрузился в «спячку». С тех пор NASA полностью потерял связь с марсоходом, сообщает официальный сайт космического агентства.

Специалисты считают, что на полное восстановление роверу потребуется от одного до двух месяцев. За этот промежуток времени аппарат зарядит солнечные батареи и проведет полную самодиагностику. Однако если до февраля следующего года сигнала от марсохода не поступит, его официально признают утерянным.

КСТАТИ

Марсоход Opportunity обнаружил на Марсе признаки жизни

Изучая поверхность планеты, он обнаружил соединение, которое могло образоваться лишь в присутствии почти пресной воды (подробности)