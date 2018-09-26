2018-09-26T14:17:10+03:00
Экономика

Топилин рассказал о дефиците на рынке труда России

По словам главы Минтруда, безработица в России достигла рекордно низкого уровня
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минтруда Максим ТопилинГлава Минтруда Максим ТопилинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Безработица в России достигла рекордно низкого уровня, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Я напомню, вчера буквально вышли данные Росстата: еще безработица снизилась до 3,5 млн человек — это вообще рекордный показатель. У нас дефицит на рынке труда», — сказал Топилин во время второго чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста в Госдуме.

В августе в России количество безработных составило 3,6 млн человек, что составляет 4,6% экономически активного населения. По данным е Росстата, этот показатель на 7,6% ниже за аналогичный период прошлого года. В центрах занятости зарегистрированы около 700 тысяч человек, из них 600 тысяч человек получали пособие по безработице.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что минимальный размер пособия по безработице вырастет с 1 января 2019 года. По ее словам, для граждан предпенсионного возраста пособие увеличится до уровня минимального прожиточного минимума.

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