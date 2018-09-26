2018-09-26T14:32:57+03:00
Общество

Четыре миллиона человек посетили московский фестиваль «Круг света»

Восьмой по счету фестиваль проходил на пяти площадках в Москве с 21 по 25 сентября [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Зрители остались довольныЗрители остались довольныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Представители оргкомитета фестиваля «Круг света» сообщили о том, что на фестивале, проходившем в российской столице в течение четырех дней, побывали 4 миллиона москвичей и гостей столицы.

Отмечается, что наиболее технически оснащенной площадкой для проведения мероприятия в этом году была расположена на Гребном канале, который находится на западе города. На время фестиваля там было возведено несколько двенадцатиметровых кубов, более 260 фонтанов и 162 огненные горелки.

Другой популярной площадкой фестиваля стала Театральная площадь, передает агенство РИА Новости. Представления отображались на фасадах трех театров, превращаясь в 270-градусную проекцию. Шоу в рамках фестиваля проходили также в парке «Коломенское», музее Победы, а также в музее-заповеднике «Царицыно».

Ранее сайт kp.ru писал о двух рекордах Книги Гиннесса, установленных во время фестиваля. Речь идет о самой большой лазерной видеопроекции на гладь фонтана, которая составила 3099 квадратных метров, и о 162 горелках, которые были зажжены на Гребном канале.

Круг света . Церемония закрытия.Закрытие фестиваля "Круг света -2018". Феерия красок на Московском гребном канале

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Особняк из «Крестного отца» выставлен на продажу
В Германии школьный автобус попал в ДТП из-за выбежавшего на дорогу животного
WSJ: США перебросят часть систем ПВО с Ближнего Востока для противодействия России и Китаю
Помпео не исключил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре
Инфразвуковые волны со времен войны изменили ионосферу
Козак поручил доработать проект преференций «Русским машинам» Олега Дерипаски
За минувшее лето число туристов в Алтайском крае выросло на 10%
Путин 27-28 сентября посетит Баку и Душанбе
Названа средняя сумма, которую тратят иностранные туристы в России
Песков опроверг сообщения об отказе России принять израильскую делегацию
Власти предложили частным инвесторам вложиться в самую дорогую автодорогу России
В NASA рассказали правду о планете Нибиру
США напечатали документ о непризнании Крыма российским и поместили его в рамочку
Во Франции госпитализировали Жан-Мари Ле Пена
Каталонская полиция убрала палаточный лагерь сторонников независимости
Эксперты считают искусственное украинское сало вредным для здоровья
Житель Астаны поймал ребенка, упавшего с 10-го этажа жилого дома
Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году
Топилин рассказал о дефиците на рынке труда России
NASA обнаружил ранее без вести пропавший марсоход «Opportunity»
За границей летом 2018 года отдохнули 6% россиян
Российские ученые успешно испытали вакцину против меланомы
Суд запретил пивоварне продавать пиво «Штирлиц»
Самые дорогие туфли в мире стоят 17 миллионов долларов
Бывший премьер Франции Вальс решил побороться за пост мэра Барселоны
У берегов Португалии найден затонувший 400 лет назад корабль