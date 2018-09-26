Четыре миллиона человек посетили московский фестиваль «Круг света»
Представители оргкомитета фестиваля «Круг света» сообщили о том, что на фестивале, проходившем в российской столице в течение четырех дней, побывали 4 миллиона москвичей и гостей столицы.
Отмечается, что наиболее технически оснащенной площадкой для проведения мероприятия в этом году была расположена на Гребном канале, который находится на западе города. На время фестиваля там было возведено несколько двенадцатиметровых кубов, более 260 фонтанов и 162 огненные горелки.
Другой популярной площадкой фестиваля стала Театральная площадь, передает агенство РИА Новости. Представления отображались на фасадах трех театров, превращаясь в 270-градусную проекцию. Шоу в рамках фестиваля проходили также в парке «Коломенское», музее Победы, а также в музее-заповеднике «Царицыно».
Ранее сайт kp.ru писал о двух рекордах Книги Гиннесса, установленных во время фестиваля. Речь идет о самой большой лазерной видеопроекции на гладь фонтана, которая составила 3099 квадратных метров, и о 162 горелках, которые были зажжены на Гребном канале.
Круг света . Церемония закрытия.Закрытие фестиваля "Круг света -2018". Феерия красок на Московском гребном канале