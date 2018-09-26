Правительство утвердило двухэтапное повышение тарифов ЖКХ в 2019 году
В среду, 26 сентября, правительство России поддержало предложение министерства экономического развития РФ об индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году. Как уточнил руководитель МЭР Максим Орешкин, инициатива возглавляемого им ведомства подразумевает двухэтапное повышение тарифов.
«Правительство утвердило подход: 1,7% - индексация с начала года и 2,4% - с середины года», - приводит слова Орешкина «Интерфакс».
Отметим, согласно действующему российскому законодательству, индексация тарифов ЖКХ в нашей стране проводится один раз в год - с 1 июля. Однако, как ранее сообщал сайт kp.ru, Минэкономразвития России предложило сделать для 2019 года исключение, чтобы синхронизировать рост тарифов с повышением НДС в начале следующего года. По данным МЭР, из-за роста НДС стоимость коммунальных услуг вырастет именно на 1,7%.
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