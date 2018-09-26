Каталонская полиция убрала палаточный лагерь сторонников независимости

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-26T14:50:58+03:00

Через несколько дней исполнится год с момента проведения незаконного референдума о независимости региона

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В среду, 26 сентября, каталонская полиция убрала палаточный лагерь, разбитый ранее на площади Святого Иакова в Барселоне. Правоохранители напомнили, что в Испании действует четвертый уровень террористической угрозы, поэтому меры связаны с безопасностью.

"Мы не вытесняли людей, однако убрали оборудование, которое может помешать проведению работ по обеспечению безопасности", — сказал представитель полиции, передает РИА Новости.

Активисты находились в центре Барселоны с 11 сентября. Они утверждали, что не уйдут с площади до тех пор, пока "Каталонская республика не станет реальностью". Но 21 сентября палаточный лагерь был разобран в связи с празднованиями дня покровительницы города Мерсе. Накануне палатки вернулись.

Напомним, 1 октября исполняется год с момента проведения референдума о независимости Каталонии. В мероприятии приняли участие 43% населения, 90% которых проголосовали за отделение региона от Испании. Правительство Испании и Конституционный суд признали референдум незаконным. В отношении бывшего руководства автономией возбуждены уголовные дела, девять человек находятся в тюрьмах, несколько политиков скрываются в европейских странах.