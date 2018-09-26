Во Франции госпитализировали Жан-Мари Ле Пена

СЕГОДНЯ 14:53 2018-09-26T14:53:46+03:00

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‍В среду, 26 сентября, появилась информация о госпитализации основателя правой французской партии «Национальный фронт», которая недавно была переименована в «Национальное объединение», Жан-Мари Ле Пена. Как стало известно, отец нынешнего лидера политической организации Марин Ле Пен попал в одну из больниц, расположенных в окрестностях Парижа.

Причиной для отправки 90-летнего политика в медучреждение стала высокая температура, которая держалась у него в течение долгого времени. Между тем в настоящее время жизни Жан-Мари Ле Пена ничего не угрожает. По данным местного телеканала BFMTV, он был помещен под наблюдение врачей, чтобы избежать осложнений.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, свое 90-летие основатель «Национального фронта» отмечал также на больничной койке. Так, его госпитализировали с признаками переутомления 12 июня - за неделю до дня рождения. Тогда при обследовании у политика выявили опасные осложнения, вызванные гриппом.