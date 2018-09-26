2018-09-26T14:58:11+03:00
Политика

США напечатали документ о непризнании Крыма российским и поместили его в рамочку

Картину подарили Петру Порошенко на торжественной церемонии
Ася РОМАНЧУК
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Перт Порошенко получил от США документ о непризнании Крыма Украинским. Но в рамочке.Перт Порошенко получил от США документ о непризнании Крыма Украинским. Но в рамочке.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бумагу украинский глава получил от спецпредставителя США по Украине Курта Волкера

Президенту Украины Петру Порошенко торжественно вручили документ о непризнании воссоединения Крыма и России. Это сделал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Символическая печатная копия декларации о «непризнании» была передана президенту в штаб-квартире ООН во время проведения 73-я сессия Генассамблеи.

Бумага подписана госсекретарем США Майком Помпео. Заверена она была 25 июля 2018 года, сообщает пресс-служба Петра Порошенко.

В Киеве отметили, что «США не признают и никогда не признают русскую аннексию Крыма». А это значит, что у Украины есть сильный союзник «четкой и последовательной позицией».

Курт Волкер особо подчеркнул, что данная декларация «по духу и букве» аналогична о непризнании «советской оккупации балтийских стран».

Петр Порошенко пообещал найти презенту самое почетное месте, пишет газета «Известия».

Крым был присоединен к России в 2014 году. Во вреям референдума жители полуострова приняли почти единогласное решение о выходе из состава Украины.

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