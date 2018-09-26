2018-09-26T15:06:18+03:00
Экономика

Власти предложили частным инвесторам вложиться в самую дорогую автодорогу России

Ранее Минтранс оценил проект строительства трассы Джугба-Сочи в 1,6 трлн рублей
Денис СУХОВ
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Власти предложили частным инвесторам вложиться в самую дорогую трассу РоссииВласти предложили частным инвесторам вложиться в самую дорогую трассу РоссииФото: Артем ФИЛАТОВ
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Строительство автодороги от поселка Джугба до Сочи, ранее отложенное из-за беспрецедентной дороговизны, вновь обсуждается. На этот раз государство рассчитывает привлечь в проект частные инвестиции.

Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Существующая дорога Джугба-Сочи не справляется с потоком автомобилей — на ней постоянно возникают пробки и случаются аварии. Вместо нее предлагается построить скоростную трассу протяженностью 119,5 километров. В августе этого года Минтранс оценил данное мероприятие в рекордные для отрасли 1,6 трлн рублей.

Теперь проект скоростной трассы вдоль Черноморского побережья предлагается сделать еще масштабнее: она может пойти от от Керчи через Крымский мост на Новороссийск, далее на Джугбу и Сочи — и до границы с Абхазией.

Точная стоимость строительства не указывается, однако известно, что только реконструкция участка Новороссийск-Джугба оценивается в 116,5 млрд рублей, 96 млрд из них поступят из федерального бюджета. Реализовать проект планируется по концессии с привлечением заемного финансирования.

Инвесторы смогут рассчитывать на льготы по земельному налогу, по налогу на имущество и другие преференции, а также получат возможность заключить соглашение о защите и поощрении вложений.

Трасса вошла в список проектов, предложенных правительством для инвестиций бизнесу, утверждает издание. Документ обсуждался на прошлой неделе на заседании проектного комитета при рабочей группе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В нее входят 17 частных компаний, в том числе НЛМК, «Северсталь», «Новатэк», «Мечел», пять госкомпаний и представители профильных министерств.

Всего в списке 394 проекта общей стоимостью 11,5 трлн рублей. После встречи председатель РСПП Александр Шохин отметил, что участие в них добровольное, а сам перечень еще будет дорабатываться.

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