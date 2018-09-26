2018-09-26T15:14:33+03:00
Политика

Песков опроверг сообщения об отказе России принять израильскую делегацию

Как заверил представитель Кремля, после крушения российского Ил-20 в Сирии военные еврейского государства приезжали в Москву и передали РФ все информацию о катастрофе
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле опровергли ранее появившиеся в израильских СМИ сообщения о том, что Россия якобы отказалась принимать делегацию политиков еврейского государства, в том числе премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Авигдора Либермана.

Как заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, израильская газета Haaretz «дает неправильную информацию». По его словам, после крушения российского Ил-20 в Сирии военная делегация из Израиля приезжала в Москву и передала российской стороне всю имеющуюся у нее информацию об инциденте.

«В данном случае эта газета дает неправильную информацию. С самого начала было предложение премьер-министра Израиля направить военную делегацию во главе с командующим военно-воздушными силами, что и было сделано, которая привезла свою информацию и которой была предоставлена наша подробная информация», - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября российский Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии. При этом в Минобороны РФ возложили ответственность за случившееся на Израиль, уточнив, что летчики еврейского государства использовали наш самолет в качестве прикрытия и подставили его под удар. А 23 сентября оборонное ведомство представило доказательства вины Израиля в трагедии с Ил-20.

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