Путин 27-28 сентября посетит Баку и Душанбе

СЕГОДНЯ 15:35 2018-09-26T15:35:55+03:00

Президент РФ примет участие в форуме регионов России и Азербайджана и в заседании Совета глав государств СНГ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о ближайших планах главы нашего государства Владимира Путина. Как выяснилось, в четверг, 27 сентября, российский лидер примет участие в IX форуме регионов РФ и Азербайджана, который пройдет в Баку.

«Завтра рано-рано утром президент вылетит в Баку, где состоится форум регионов России-Азербайджана. Главы государств Путин и (Ильхам) Алиев пообщаются с главами регионов, выступят перед ними», - сказал представитель Кремля, уточнив, что перед этим Путин собирается посетить чемпионат мира по дзюдо, который с 20 по 27 сентября проходит в столице Азербайджана.

А в пятницу, 28 сентября, президент нашей страны примет участие в заседании Совета глав государств (СГГ) СНГ в Душанбе. «Завтра вечером уже президент будет в Душанбе на неформальном обеде и послезавтра состоятся все мероприятия в рамках СГГ СНГ», - цитирует Пескова ТАСС.