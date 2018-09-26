2018-09-26T15:38:22+03:00
Общество

За минувшее лето число туристов в Алтайском крае выросло на 10%

Регион посетило больше миллиона гостей
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Алтайский край в первую очередь привлекает туристов уникальной природой.Алтайский край в первую очередь привлекает туристов уникальной природой.
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За лето Алтайский край посетили один миллион 68 тысяч туристов, что больше, чем за тот же срок 2017 года на 10,6%. По итогам восьми месяцев турпоток в регионе составил один миллион 483 тысячи человек, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года, сообщают в краевом управлении по внешним связям, туризму и курортному делу.

Наиболее посещаемыми местами отдыха и туризма в крае - город-курорт федерального значения Белокуриха, Барнаул, особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», озеро Ая и Алтайский район, Смоленский район, Горная Колывань (Змеиногорский и Курьинский районы), озеро Большое Яровое, соленые озера Степного Алтая (Завьяловский, Романовский и Егорьевский районы). В июле и августе общая загруженность средств размещения, расположенных в главных туристских районах Алтайского края, в будни достигала 70%, в выходные дни доходила до 90 - 100%, отмечают в ведомстве.

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» - одно из наиболее посещаемых мести отдыха и туризма в крае

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» - одно из наиболее посещаемых мести отдыха и туризма в крае

К летнему сезону в регионе модернизировали существующие объекты туриндустрии, а также вели в эксплуатацию новые. Так, на территории игорной зоны «Сибирская монета» построили концертно-развлекательный комплекс на 300 посадочных мест. В курортной зоне Белокурихи открыли ресторан «Встреча у реки», на территории курортного субкластера «Белокуриха-2» - ресторан «Гоголь», в туристско-рекреационном кластере «Барнаул - горнозаводской город» - дом-ресторан «Ясная Поляна». Четыре новых базы отдыха принимали гостей этим летом в Алтайском районе и одна база — в Михайловском районе, «зеленые дома» - в Змеиногорском, Курьинском и Быстроистокском районах. Новые места размещения к пляжному сезону оборудовали на базе действующих предприятий туриндустрии Завьяловского района. В Кулундинском районе на озере Кучукское начал работать туристско-развлекательный комплекс «Кучук-Алтай» с летними домами, кафе и пляжем. В городе Яровое открыли мини-гостиницу на 12 мест, в селе Ключи - мотель на 11 мест.

Белокуриха привлекает все больше туристов

Белокуриха привлекает все больше туристов

Традиционно летом в Алтайском крае проводят разноплановые событийные мероприятия, участие в которых в сочетании с отдыхом завоевывает все большую популярность у гостей региона. В числе наиболее посещаемых мероприятий в управлении называют фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»; гастрономические фестивали — фестиваль вареника «Всэ будэ смачно», День алтайского марала и «Ах! Фест»; Международный молодежный управленческий форум «Алтай. Точки Роста»; музыкальный фестиваль Because of the Beatles, «Звенигора», Altai Palace Fest; фестиваль национальных культур «День России на «Бирюзовой Катуни», национальный праздник Сабантуй; спортивные мероприятия - туристский фестиваль «Песчаная», первенство России по рафтингу «Кумир-2018», Всероссийский туристский слет военно-патриотических клубов «Алтай», соревнования по триатлону Altai3race, турнир по смешанным единоборствам Altai Palace Fight.

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