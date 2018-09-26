2018-09-26T15:42:23+03:00
Экономика

Козак поручил доработать проект преференций «Русским машинам» Олега Дерипаски

Ранее Минпромторг предложило поддержать попавший под санкции США холдинг, предоставив льготы при участии в региональных и муниципальных госзакупках
Денис СУХОВ
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Вице-премьер Дмитрий КозакВице-премьер Дмитрий КозакФото: Архив "КП"
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Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил правительству доработать проект акта о предоставлении преференций при госзакупках для находящегося под санкциями США холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски.

Информацию об этом подтвердил журналистам представитель вице-премьера.

«Прошу доработать указанный проект акта правительства РФ», - говорится в рецензии Козака на проект документа.

Ранее Минпромторг предложил акт, согласно которому холдинг «Русские машины» и принадлежащая ему «Группа ГАЗ» получат преференции при участии в региональных и муниципальных госзакупках. Согласно проекту, при приобретении автобусов, грузовиков, машин скорой помощи, дорожно-строительной и другой спецтехники госзаказчики должны отклонять все заявки, поступившие не от подконтрольных «Русским машинам» компаний.

К последним относятся 11 предприятий, для получения преференций в конкретном конкурсе, они должны подать не менее двух заявок. Проект раскритиковала Федеральная антимонопольная служба, увидев в нем угрозу монополизации рынка.

В свою очередь Козак отметил, что запрет на приобретение техники властями субъектов РФ у различных поставщиков не соответствует поручению правительства о проработке мер по поддержке попавших под санкции компаний.

Вице-премьер поручил доработать проект Минпромторга, имея в виду лишь «установление приоритета» для компаний «Группы ГАЗ» в рамках конкретной госзакупки в 2019 году и при прочих равных условиях. Доработанный акт должен быть представлен правительству до 27 сентября.

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