Инфразвуковые волны со времен войны изменили ионосферу

СЕГОДНЯ 15:40 2018-09-26T15:40:00+03:00

Физики смогли объяснить загадочные аномалии, которые возникали в радиоэфирах Великобритании во время войны в 1943-1945 годах. ФОТО: wikipedia.org/

Волновые колебания могли быть объяснением аномалий в радиоэфирах военных лет

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Физики смогли объяснить загадочные аномалии, которые возникали в радиоэфирах Великобритании во время войны в 1943-1945 годах. Исследователи связали их с помехами из-за разогревшейся ионосферы.

Исследование Британских ученых, опубликованное в журнале Annales Geophysicae , рассказывает, что каждый налет «авиации союзников выделял примерно такое же количество энергии, как три сотни молний». События на поверхности Земли отражались на самых дальних уголках атмосферы.

Ученые вычислили силу акустических волн, которые порождали британские и американские авиабомбы. Сопоставив примерное количество энергии, попавшей в атмосфету от взрыва, исследователи пришли к выводу, что волны от взрывов снижали ионизацию, а это напрямую сказывалось на работе всех радиоприборов.

Аналогичные последствия бывают от взрывов, землетрясений, извержений вулканов.

Еще один вред, который наносят такие колебания – это «влияние на границу космоса», пишет ФАН.