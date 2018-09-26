Помпео не исключил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре

СЕГОДНЯ 15:56 2018-09-26T15:56:09+03:00

По словам главы Госдепа, в настоящее время Вашингтон активно работает над тем, чтобы создать условия для проведения переговоров

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В среду, 26 сентября, госсекретарь CША Майк Помпео рассказал, когда планируется вторая встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына. Так, он не исключил, что переговоры двух лидеров могут пройти в октябре, однако, как считает дипломат, вероятнее всего, позднее.

«Не знаю, когда состоится саммит. Он может пройти в октябре, но, вероятнее всего, позже», - сказал Помпео в интервью телеканалу CBS. При этом он подчеркнул, что точное время и место встречи пока не определены.

Также глава Госдепа заверил, что в настоящее время американская сторона активно работает над тем, чтобы создать условия для проведения переговоров.

Напомним, как сообщает сайт kp.ru, 12 июня этого года в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса, прошел первый в истории саммит США - КНДР.