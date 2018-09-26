2018-09-26T16:02:29+03:00
В мире

WSJ: США перебросят часть систем ПВО с Ближнего Востока для противодействия России и Китаю

Четыре батареи комплексов противоракетной обороны  Patriot выведут в октябре из Иордании, Кувейта и Бахрейна
Денис СУХОВ
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WSJ: США перебросят часть систем ПВО с Ближнего Востока для противодействия России и КитаюWSJ: США перебросят часть систем ПВО с Ближнего Востока для противодействия России и КитаюФото: REUTERS
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США сократят число систем ПВО на Ближнем Востоке, чтобы перебросить их на более приоритетные направления — для купирования вероятных угроз со сторон России и Китая.

Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По данным издания, в октябре четыре батареи комплексов противоракетной обороны Patriot выведут из Иордании, Кувейта и Бахрейна, где они дислоцированы в настоящее время. Системы ПВО будут обновлены и переоборудованы, при этом не уточняется, где именно они вновь заступят на дежурство.

Собеседники издания отметили, что соответствующее распоряжение отдал министр обороны США Джеймс Мэттис в рамках перегруппировки сил и средств для противодействия «новым угрозам». Ожидается, что теперь военные усилия Вашингтона будут в меньшей степени сконцентрированы на ближневосточном регионе, и основной акцент сместится на вызовы со стороны России и Китая.

В минувший вторник Джеймс Мэттис заявил в ходе выступления в Военном институте в Вирджинии, что основная угроза безопасности США исходит от ядерного арсенала России, и в меньшей степени - Китая и КНДР.

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