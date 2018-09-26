2018-09-26T16:08:50+03:00
Недвижимость

Особняк из «Крестного отца» выставлен на продажу

Поместье продается за 135 миллионов долларов [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Особняк, в котором снимались сцены культового фильма «Крестный отец», выставлен на продажуОсобняк, в котором снимались сцены культового фильма «Крестный отец», выставлен на продажуФото: кадр из фильма
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Особняк, в котором снимались сцены культового фильма «Крестный отец», в том числе и знаменитые кадры с головой лошади, которую дон Корлеоне прислал владельцу киностудии Джеку Уолтсу, спустя два года вновь выставлен на продажу.

Особняк из Крестного отца выставлен на продажу.Поместье продается за 135 миллионов долларов

В 2016 году цена дома составляла 195 миллионов долларов, но его хозяева не смогли найти покупателя, после чего поместье сняли с продажи. В настоящий момент особняк принадлежит инвестору Леонарду Россу, который сдает его в аренду для проведения мероприятий. До Росса особняком владел медиамаганат Уильям Рэндольф Херст. В объявлении о продаже дома утверждается, что в доме провели свой медовый месяц Джон Кеннеди и его супруга Жаклин.

Общая площадь особняка — 4,6 тысяч квадратных метров, сообщает The Wall Street Journal. В доме есть 28 спален, 38 ванных комнат, бассейн, теннисный корт, бильярдная, два домашних кинотеатра и терраса, рассчитанная на 400 человек.

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