2018-09-26T16:08:43+03:00
Происшествия

В Германии школьный автобус попал в ДТП из-за выбежавшего на дорогу животного

В результате происшествия пострадали около 12 детей разного возраста
Екатерина БОЛГОВА
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В Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали около 12 детейВ Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали около 12 детейФото: REUTERS
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В Германии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. В результате аварии пострадали около 12 детей разного возраста.

Как сообщает издание Bild со ссылкой на полицию, инцидент случился у населенного пункта Троккау. Автобус развозил учеников в школы утром в среду, 26 сентября.

По предварительной информации, авария произошла из-за выбежавшего на дорогу животного. Водитель пытался объехать препятствие и автобус сошел с трассы. В этот момент в машине находились 18 детей, 12 из них получили легкие ранения. Троих пришлось госпитализировать.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 сентября рейсовый автобус съехал с трассы и перевернулся, из-за чего погибли семь человек, еще 28 пострадали. Транспортное средство следовало по маршруту Анталья - Эскишехир, но слетело с трассы и упало в водный канал.

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