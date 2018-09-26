В Германии школьный автобус попал в ДТП из-за выбежавшего на дорогу животного
В Германии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного автобуса. В результате аварии пострадали около 12 детей разного возраста.
Как сообщает издание Bild со ссылкой на полицию, инцидент случился у населенного пункта Троккау. Автобус развозил учеников в школы утром в среду, 26 сентября.
По предварительной информации, авария произошла из-за выбежавшего на дорогу животного. Водитель пытался объехать препятствие и автобус сошел с трассы. В этот момент в машине находились 18 детей, 12 из них получили легкие ранения. Троих пришлось госпитализировать.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 18 сентября рейсовый автобус съехал с трассы и перевернулся, из-за чего погибли семь человек, еще 28 пострадали. Транспортное средство следовало по маршруту Анталья - Эскишехир, но слетело с трассы и упало в водный канал.