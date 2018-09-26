Британцы обнаружили арктического кита-белуху в Темзе

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-26T16:25:04+03:00

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Во вторник, 25 сентября, в Темзе, в неподалеку от города Грейвзенд, местные жители обнаружили арктического кита-белуху. К слову, белуг иногда можно встретить в холодных водах у Северного побережья Британии. Но в этот раз млекопитающее оказалось на юге страны, где ему может грозить настоящая опасность.

Одним из первых его обнаружил эколог Дейв Андрюс и в своем аккаунте в Твиттере опубликовал видео «находки». На записях видно, что млекопитающее плещется в водах Темзы.

Вслед за Эндрюсом в Твиттере прокомментировала удивительную ситуацию и студентка-биолог Бет Клайн.

- Я была ошарашена видом белухи в реке Темзе. Я так шокирована, даже не знаю, что и думать. Хотя белуха в Темзе - удивительное явление, ее судьба может оказаться трагической".

Опасения девушки подтвердила Таня Ферри, менеджер по окружающей среде в Управлении порта Лондона.

- У нас много пластикового мусора в Темзе, что может оказаться проблемой для кита. Белуга в любую минуту может отравить себя, поедая пластиковые пакеты, ошибочно думая, что это что-то съедобное.

Местные жители уже успели окрестить бедолагу «Белуга Банни», сообщает издание Daily Mail. Сегодня Британское Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными направило эксперта для проверки самочувствия кита. Возможно, ему нужна помощь. Ведь помимо отравления пластиком, есть и другая опасность: кит может оказаться на отмели, откуда не сможет выбраться.

К слову, в 2006 году в Темзу заплыл кит-бутылконос. Это семиметровое морское животное заметили местные жители в реке напротив здания британского парламента в центре города. Кит оказался на мелководье и страдал от обезвоживания. Спасатели пытались погрузить его на баржу и вывезти в открытое море, но не успели - кит умер.