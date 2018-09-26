2018-09-26T16:53:16+03:00
Происшествия

Все три сестры Хачатурян будут жить в разных квартирах

Стали известны подробности того, как именно Мария, Ангелина и Крестина будут отбывать домашний арест, в случае если суд примет положительное решение
Василиса НИКОЛАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Все квартиры, где девочки смогут отбывать домашний арест, уже арендованыВсе квартиры, где девочки смогут отбывать домашний арест, уже арендованы
Изменить размер текста:

Сегодня, 26 сентября, на официальном сайте Басманного суда появилось сообщение о том, что следствие направило ходатайство об изменении меры пресечения сестрам Хачатурян. С ареста на запрет определенных действий. Это такая мера пресечения, сродни домашнему аресту. Что за действия будет под запретом, рекомендуют следователи и определяет суд.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер ознакомился с ходатайством следователей.

- Им прописали запрет на покидание места проживания в арендованных квартирах, запрет на общение друг с другом и другими лицами, кроме следователя, сотрудников правоохранительных органов и адвокатов. Так же запрет на любые телефонные звонки, кроме скорой помощи, следователя. Ну и запрет на интернет. Все ограничения сроком до 28 декабря 2018 года. По сути это как домашний арест, только покидать помещение можно на больший срок.

Все квартиры, где девочки смогут отбывать домашний арест, уже арендованы. Документы будут предоставлены судьям. Заседания состоятся завтра в Басманном суде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На въезде в столицу Ингушетии пресекли несанкционированную акцию
Путин предложил Сергею Морозову должность врио губеранатора Астраханской области
Песков заявил об отсутствии компромисса по вопросу миротворцев в Донбассе
Медведев прибыл в Финляндию с рабочим визитом
Британцы обнаружили арктического кита-белуху в Темзе
Особняк из «Крестного отца» выставлен на продажу
В Германии школьный автобус попал в ДТП из-за выбежавшего на дорогу животного
WSJ: США перебросят часть систем ПВО с Ближнего Востока для противодействия России и Китаю
Помпео не исключил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре
Инфразвуковые волны со времен войны изменили ионосферу
Козак поручил доработать проект преференций «Русским машинам» Олега Дерипаски
За минувшее лето число туристов в Алтайском крае выросло на 10%