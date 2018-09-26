Все три сестры Хачатурян будут жить в разных квартирах

СЕГОДНЯ 16:52 2018-09-26T16:53:16+03:00

Стали известны подробности того, как именно Мария, Ангелина и Крестина будут отбывать домашний арест, в случае если суд примет положительное решение

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Сегодня, 26 сентября, на официальном сайте Басманного суда появилось сообщение о том, что следствие направило ходатайство об изменении меры пресечения сестрам Хачатурян. С ареста на запрет определенных действий. Это такая мера пресечения, сродни домашнему аресту. Что за действия будет под запретом, рекомендуют следователи и определяет суд.

Адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер ознакомился с ходатайством следователей.

- Им прописали запрет на покидание места проживания в арендованных квартирах, запрет на общение друг с другом и другими лицами, кроме следователя, сотрудников правоохранительных органов и адвокатов. Так же запрет на любые телефонные звонки, кроме скорой помощи, следователя. Ну и запрет на интернет. Все ограничения сроком до 28 декабря 2018 года. По сути это как домашний арест, только покидать помещение можно на больший срок.

Все квартиры, где девочки смогут отбывать домашний арест, уже арендованы. Документы будут предоставлены судьям. Заседания состоятся завтра в Басманном суде.