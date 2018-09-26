2018-09-26T17:03:58+03:00
Политика

Песков заявил об отсутствии компромисса по вопросу миротворцев в Донбассе

Ранее появилась информация о компромиссе по вопросу о развертывании в регионе миротворческой миссии под эгидой ООН
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии компромисса по вопросу миротворцев в Донбассе. Таким образом он прокомментировал информацию о достижении компромисса по отправке в регион миротворческой миссии под эгидой ООН.

"Нет, я бы не сказал, что есть какое-то общее понимание. По-прежнему там знаков вопросов больше", - сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что инициатором идеи отправки в Донбасс миротворцев под эгидой ООН был президент России Владимир Путин.

"Но до сих пор там очень много знаков вопроса. Там вопрос, как можно разворачивать контингент какой бы то ни было без согласия сторон, поэтому нужно сначала с этим разбираться", - отметил представитель Кремля.

Напомним, ранее в среду, 26 сентября, президент Украины Петр Порошенко, выступая полях 73-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что рассчитывает на отправку в Донбасс миротворцев организации.

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