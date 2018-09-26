Путин предложил Сергею Морозову должность врио губеранатора Астраханской области

СЕГОДНЯ 17:40 2018-09-26T17:45:44+03:00

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Президент РФ Владимир Путин предложил Сергей Морозову занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Астраханской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства провел встречу с Морозовым, в ходе которой отметил его профессиональные качества во время работы помощником министра обороны, а также заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.

«На этих местах работы, в общем, продемонстрировали хорошие результаты и очень ответственное отношение к делу. Именно в этой связи я хочу Вам предложить поработать в одном из субъектов Российской Федерации», - отметил Путин.

По словам президента, действующий глава региона Александр Жилкин уже давно возглавляет область и обратился с просьбой о переводе на другую работу.

Путин подчеркнул, что экономика Астраханской области тесно связана с внешней торговой деятельностью, в том числе речь идет о сотрудничестве с соседними государствами — Казахстаном, Азербайджаном и Туркменистаном.

«Примерно 13 процентов ВРП, совокупного регионального продукта, напрямую формируются за счёт внешнеэкономической деятельности. А если иметь в виду и косвенную составляющую, то это не менее 25 процентов», - добавил президент.

Кроме того, Астраханская область располагает богатыми природными и людскими ресурсами, имеет достаточно развитую промышленность.

«Что касается будущего, мы с Вами посмотрим, оно будет зависеть от того, насколько успешно Вам удастся реализовать свои лучшие качества на этой работе», - заключил глава государства, обращаясь к Морозову.

В свою очередь новый исполняющий обязанности главы Астраханской области поблагодарил президента за оказанное доверие и выразил готовность приступить к работе.