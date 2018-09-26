На въезде в столицу Ингушетии пресекли несанкционированную акцию

СЕГОДНЯ 17:45 2018-09-26T17:45:52+03:00

Перекрыть движение транспорта по автодороге попытались несколько десятков человек

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В среду, 26 сентября, была пресечена несанкционированная акция на въезде в столицу Ингушетии — Магас.

Как передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры региона, несколько человек попытались перекрыть движение транспорта. Они выступали против планов региональных властей подписать соглашение с Чечней об установлении границ.

Премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев попросил активистов сохранять благоразумие.

"Убежден, скорейшая делимитация границы между республикой Ингушетия и Чеченской республикой отвечает интересам наших народов и станет исторически важным шагом", — сказал Евлоев.

Он отметил, что определение границ между Ингушетией и Чечней "сохранит братский дух" двух народов. Вопрос об административной границе между двумя республиками возникает периодически с начала 1990-х годов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин получает всю все сведения о ситуации в Ингушетии, где "есть определенная внутренняя напряженность".