Матвиенко: Задержание сотрудника аппарата Совфеда в Норвегии — провокация

СЕГОДНЯ 18:11 2018-09-26T18:11:22+03:00

Спикер верхней палаты российского парламента подчеркнула, что для освобождения Михаила Бочкарева предпринимаются все необходимые меры

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает провокацией задержание сотрудника аппарата СФ Михаила Бочкарева в аэропорту Осло. Свою позицию по этому поводу она изложила в письме норвежским парламентариям.

По словам Матвиенко, Совет Федерации «с первых минут» включился в работу по защите своего сотрудника после получения информации о его задержании.

«Кроме того, я написала личное письмо председателю Стортинга (однопалатный парламент Норвегии), где изложила свою позицию, что это чистейшей воды провокация. Не было никаких оснований и причин для такого рода действий», - подчеркнула Матвиенко.

Спикер Совфеда напомнила, что Бочкарев прибыл в Норвегию для участия в обучающем семинаре по приглашению парламента королевства и структур Евросоюза.

«И если заранее планировался его арест в каких-то интересах полицейских Норвегии, то это действительно не только провокация, это просто подлость», - добавила Матвиенко, отметив, что подобные действия «не красят» и структуры ЕС.

Спикер СФ выразила уверенность, что Бочкарев будет в ближайшее время осовобожден.

«Это был семинар по парламентской линии, там не было никаких секретов. Он просто фотографировал, он просто не знает языка в такой степени, в которой нужно. Он все снимал, но он снимал открытую информацию, и это вменили ему чуть ли не (как) шпионаж, разведку», - возмутилась Матвиенко.

Напомним, 23 сентября стало известно о задержании в аэропорту Осло гражданина России, которому норвежские власти инкриминируют незаконную «деятельность по сбору информации». Позже выяснилось, что речь идет о 51-летнем ИТ-советнике Совфеда Михаиле Бочкареве, который отвечает за работу сайта верхней палаты российского парламента.

В МИД РФ выразили решительный протест в связи с арестом Бочкарева «по фальшивому обвинению». Соответствующая нота была передана послу Норвегии Руне Ресаланд.