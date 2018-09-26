2018-09-26T18:16:46+03:00
Политика

Трамп заявил, что ждет новой встречи с Путиным

Президент США отметил, что дата новых переговоров пока не назначена
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет новой встречи с главой российского государства Владимиром Путиным. При этом он отметил, что дата новых переговоров пока не назначена.

«Я жду новой встречи с ним (Путиным), но она пока не назначена», — заявил Трамп, выступление которого транслировали американские телеканалы.

Он добавил, что намерен встретиться с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Напомним, ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что пока не ведется «конкретная работа» по подготовке встречи Путина и Трампа в Париже. По его словам, сейчас неизвестно точное числоучастников мероприятий по случаю 100-летия Первой мировой войны во французской столице.

Также сообщалось, что президенты России и США могут встретиться трижды до конца текущего года.

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