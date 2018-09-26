Украина разработает проект базы на Луне
Украина планирует создать базу на Луне. Разработкой этого проекта займется специальный комитет, который сформирует ассоциация научных и технологических предприятий и организаций "Космос".
Как сообщило конструкторское бюро "Южное", комитет совместных проектов в ракетно-космической сфере займется организацией мониторинга рынков космических услуг, а также рассмотреть совместные проекты лунной базы и орбитальных космических аппаратов.
Отметим, что в украинскую ассоциацию "Космос" входят 37 предприятий, среди которых шесть институтов Национальной академии наук Украины, университеты и государственные предприятия, имеющих опыт в ракетно-космической отрасли. Основная цель объединения - разработка новой космической стратегии, поиск новых сфер применения, разработка проектов, а также поиск партнёров для расширения международного сотрудничества.