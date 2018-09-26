2018-09-26T18:30:16+03:00
Общество

Полмиллиона подъемных будут выплачивать молодым врачам на Вологодчине

Новая программа поддержки медиков принята сегодня на сессии Законодательного Собрания области
Лариса ТУРОВА
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Автор фото: Лариса ТУРОВААвтор фото: Лариса ТУРОВА
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Законопроект по дальнейшей поддержки молодых врачей внес Губернатор области Олег Кувшинников. Ранее в регионе подъемные в 100 тысяч рублей получали молодые врачи в возрасте до 30 лет, уехавшие работать на село.

Новый закон устанавливает единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей врачам в возрасте до 35 лет, закончившим в этом году медицинские вузы и впервые поступившим на работу в государственные учреждения здравоохранения.

Деньги получат врачи, поехавшие работать в районы области за исключением городов Вологды и Череповца.

Предполагается, что таким образом будет трудоустроено 25 врачей – выпускников 2018 года.

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