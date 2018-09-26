СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-26T18:30:57+03:00

В результате крушения легкомоторного самолета в Тюрингии погибли два человека

Воздушное судно рухнуло и загорелось сразу после взлета с аэродрома в коммуне Алькерслебен

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Два человека стали жертвами крушения легкомоторного самолета в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии.

Об этом сообщает немецкий таблоид Bild со ссылкой на местную полицию.

Как сообщает издание, инцидент произошел днем в среду вблизи аэродрома в коммуне Алькерслебен. Самолет поднялся в воздух, но практически сразу стал терять высоту, упал и загорелся. На данный момент неизвестно, произошло ли возгорание сразу после взлета или на земле.

На место происшествия прибыли пожарные и спасательные службы, а также преставители правоохранительных органов. По предварительным данным, на борту самолета находились два человека. Оба погибли в результате крушения, их личности пока не установлены. Расследование всех обстоятельств инцидента продолжается.

Как сообщал сайт «КП», в марте этого года легкомоторный самолет разбился в немецком Бенсхайме. Тогда жертвами аварии также стали два человека.