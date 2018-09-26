Путин назначил Казбека Кокова исполняющим обязанности Кабардино-Балкарии

СЕГОДНЯ 18:51 2018-09-26T18:51:41+03:00

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Президент РФ Владимир Путин назначил сотрудника администрации главы государства Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской республики.

О своем решении российский лидер проинформировал Кокова в ходе рабочей встречи Ново-Огарево. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Действующий глава КБР Юрий Коков, по словам президента, попросил перевести его на работу в Москву по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера.

«В этой связи я хотел бы с Вами обсудить вопросы, связанные с республикой, а именно хотел бы вспомнить о том, что Вы там сами работали, работали в разных качествах, были заместителем министра, потом были депутатом парламента Кабардино-Балкарии. И уже на протяжении многих лет Вы работаете в Администрации Президента РФ», - обратился глава государства к Кокову.

Путин напомнил, что семья Кокова связана с родной республикой наитеснейшим образом, а его отец, Валерий Коков, возглавлял КБР с 1992 по 2005 годы.

«Хочу предложить Вам вернуться в Кабардино-Балкарию – на первом этапе в качестве исполняющего обязанности главы республики», - заключил президент.

В свою очередь Казбек Коков поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность приступить к работе в качестве нового руководителя региона.