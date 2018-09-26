2018-09-26T18:51:41+03:00
Политика

Путин назначил Казбека Кокова исполняющим обязанности Кабардино-Балкарии

Ранее Ковов работал в качестве заместителя министра, депутата парламента КБР, занимал должность в администрации президента
Денис СУХОВ
Поделиться:
Фото: kremlin.ruФото: kremlin.ru
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин назначил сотрудника администрации главы государства Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской республики.

О своем решении российский лидер проинформировал Кокова в ходе рабочей встречи Ново-Огарево. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Действующий глава КБР Юрий Коков, по словам президента, попросил перевести его на работу в Москву по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера.

«В этой связи я хотел бы с Вами обсудить вопросы, связанные с республикой, а именно хотел бы вспомнить о том, что Вы там сами работали, работали в разных качествах, были заместителем министра, потом были депутатом парламента Кабардино-Балкарии. И уже на протяжении многих лет Вы работаете в Администрации Президента РФ», - обратился глава государства к Кокову.

Путин напомнил, что семья Кокова связана с родной республикой наитеснейшим образом, а его отец, Валерий Коков, возглавлял КБР с 1992 по 2005 годы.

«Хочу предложить Вам вернуться в Кабардино-Балкарию – на первом этапе в качестве исполняющего обязанности главы республики», - заключил президент.

В свою очередь Казбек Коков поблагодарил главу государства за оказанное доверие и выразил готовность приступить к работе в качестве нового руководителя региона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин предложил Олегу Кожемяко возглавить Приморье
В результате крушения легкомоторного самолета в Тюрингии погибли два человека
Полмиллиона подъемных будут выплачивать молодым врачам на Вологодчине
Украина разработает проект базы на Луне
Трамп заявил, что ждет новой встречи с Путиным
Матвиенко: Задержание сотрудника аппарата Совфеда в Норвегии — провокация
Госдума приняла во втором чтении законопроект о выходном дне для диспансеризации
На въезде в столицу Ингушетии пресекли несанкционированную акцию
Путин предложил Сергею Морозову должность врио губеранатора Астраханской области
Песков заявил об отсутствии компромисса по вопросу миротворцев в Донбассе
Все три сестры Хачатурян будут жить в разных квартирах
Медведев прибыл в Финляндию с рабочим визитом
Британцы обнаружили арктического кита-белуху в Темзе
Особняк из «Крестного отца» выставлен на продажу
В Германии школьный автобус попал в ДТП из-за выбежавшего на дорогу животного
WSJ: США перебросят часть систем ПВО с Ближнего Востока для противодействия России и Китаю
Помпео не исключил, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может состояться в октябре
Инфразвуковые волны со времен войны изменили ионосферу
Козак поручил доработать проект преференций «Русским машинам» Олега Дерипаски
За минувшее лето число туристов в Алтайском крае выросло на 10%