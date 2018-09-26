Путин предложил Олегу Кожемяко возглавить Приморье

СЕГОДНЯ 19:26 2018-09-26T19:26:49+03:00

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Президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко временным исполняющим обязанности главы Приморья. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе рабочей встречи с Кожемяко глава государства отметил, что невозможно оставлять без руководства такой значимый для страны регион как Приморье, ни на два месяца, ни на день.

«Если Вы для себя приняли такое решение окончательно, тогда я должен буду назначить Вас исполняющим обязанности главы Приморского края», - обратился президент к Кожемяко.

В свою очередь глава Сахалина выразил готовность взять на себя новые обязанности, подчеркнув, что это обдуманное и выверенное решение.

«У вас действительно очень большой опыт и весьма позитивный. Если вы хотите попробовать свои силы с большим объемом работы, а, безусловно, это большой объем работы, это очень перспективный и стратегически важный в России регион… развивайте, проблем там очень много, я не возражаю», - добавил Путин.

Кроме того президент отметил, что не имеет ничего против участия Кожемяко в грядущих выборах губернатора Приморья.

Напомним, 16 сентября в Приморье прошел второй тур выборов губернатора, в котором участвовал врио главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. По итогам голосования оба претендента выдвинули взаимные обвинения в фальсификациях. В результате разбора десятков жалоб ЦИК рекомендовал местному избиркому признать выборы несостоявшимися.

Ранее Тарасенко заявил, что не намерен участвовать в повторных выборах, которые, как ожидается, пройдут через три месяца.