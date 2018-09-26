СЕГОДНЯ 19:53 2018-09-26T19:53:20+03:00

Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за приостановку наступления в Сирии Фото: REUTERS

Президент США не сомневается, что деэскалация в регионе была достигнута благодаря его «настойчивой просьбе»

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Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию, Иран и Сирию за «существенное замедление» темпов наступления на провинцию Идлиб — последний крупный регион арабской республики, контролируемый террористами.

«Я хотел бы поблагодарить Иран, Россию и Сирию за то, что они по моей настойчивой просьбе существенно замедлили темп своего наступления на провинцию Идлиб», - заявил Трамп, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения.

По словам американского лидера, США оценивают количество базирующихся в Идлибе террористов в 35 тысяч при 3 млн мирных жителей, проживающих там.

Впрочем, хозяин Белого дома быстро опомнился и перешел от благодарностей к острой критике. В частности, Трамп в очередной раз выразил мнение, что Москва и Тегеран зря поддерживают Дамаск.

«Россия и Иран помогают резне, которую устраивает сирийский режим», - добавил президент США.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе обсуждалась на трехстороннем саммите России, Турции и Ирана в Тегеране 7 сентября.

Позже, 17 сентября, в ходе переговоров в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились воздержаться от масштабных военных операций в Идлибе. Вместо этого в регионе будет создана 35-километровая демилитаризованная зона между вооруженной оппозицией и правительственной армией, в то время как террористические группировки принудят к разоружению.