Трамп обвинил Китай в попытках повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США

СЕГОДНЯ 20:25 2018-09-26T20:25:44+03:00

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Американский лидер Дональд Трамп решил заблаговременно обозначить причины возможного проигрыша республиканцев на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс США.

Выступая на заседании Совбеза ООН, посвященном нераспространению оружия массового уничтожения, Трамп обвинил Китай в попытках вмешательства в грядущие парламентские выборы в США. По его мнению, Пекин стремится не допустить усиления позиций Республиканской партии, которая вместе со своим президентом продвигает курс на дальнейшую торговую конфронтацию с Китаем.

«К сожалению, мы выяснили, что Китай пытался вмешаться в наши предстоящие промежуточные выборы в 2018 году...выступить против моей администрации. Они не хотят, чтобы я или республиканцы победили на выборах, потому что я оказался первым президентом, который противостоит Китаю в сфере торговли, и мы побеждаем в сфере торговли», - заявил хозяин Белого дома.

Слова Трампа прокомментировал министр иностранных дел Китая Ван И, назвав обвинения президента США безосновательными.

«Китай всегда соблюдал принцип невмешательства в дела других государств, это наша традиционная политика. Мы не вмешивались и не вмешиваемся во внутренние дела каких-либо стран. Мы отказываемся принять такие безосновательные обвинения в адрес Китая», - подчеркнул Ван И.

Напомним, Трамп неоднократно выражал неудовольствие в связи с дефицитом баланса в торговле США с КНР, который достигает сотен миллиардов долларов. Кроме того, американский лидер считает несправедливыми некоторые торговые меры Пекина, и обвиняет китайские компании в краже американской интеллектуальной собственности.

В последние несколько месяцев администрация США перешла от слов к делу: в марте были установлены пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), а в течение лета Вашингтон ввел целый ряд сборов на импорт из Китая на общую сумму около 250 млрд долларов в год. Пекин ответил симметричными мерами.