2018-09-26T20:47:50+03:00
Политика

Лавров: Россия предостерегает Запад от новых ударов по Сирии

Глава МИД РФ обратил внимание Совбеза ООН на факты передачи террористам оружия массового уничтожения
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел России Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Москва предостерегает страны Запада от новых ударов по территории Сирии под предлогом ложных обвинений в использовании Дамаском химического оружия. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном вопросу нераспространения оружия массового уничтожения.

«Тревожная ситуация сложилась и в вопросе химического разоружения, прежде всего в связи с действиями ряда западных государств, которые выдвигают против сирийских властей все новые и новые бездоказательные обвинения в использовании запрещенных отравляющих веществ», - подчеркнул Лавров.

По его словам, агрессия против Сирии «под очередным инсценированным предлогом» стала бы грубым нарушением Устава ООН, а также подорвала бы усилия по продвижению политического урегулирования в арабской республике.

Дипломат напомнил, что сирийское правительство уничтожило свой арсенал химического оружия, в то время как у террористических группировок боевые отравляющие вещества есть.

«Они научились их синтезировать, создают для этого лаборатории. Об этом давно предупреждали разведывательные службы, в том числе и американские», - отметил министр.

Лавров также добавил, что особую тревогу вызывают установленные факты передачи химоружия в руки террористов, которые необходимо расследовать.

«Думаю, все согласны с тем, что резолюции Совета Безопасности, предполагающие конкретные меры воздействия на нарушителей режимов нераспространения, должны строго соблюдаться», - заключил Лавров.

Ранее в ходе заседания Совбеза ООН президент США Дональд Трамп выразил благодарность России, Сирии и Ирану за «замедление своего наступления» на провинцию Идлиб.

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