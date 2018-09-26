2018-09-26T21:11:51+03:00
Экономика

ЦБ увидел в деятельности группы «Кэшбери» явные признаки финансовой пирамиды

Банк России уже передал информацию о компании в Генпрокуратуру и МВД
Денис СУХОВ
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ЦБ увидел в деятельности группы «Кэшбери» явные признаки финансовой пирамидыЦБ увидел в деятельности группы «Кэшбери» явные признаки финансовой пирамидыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Банк России нашел явные признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний «Кэшбери», специализирующейся на предоставлении микрозаймов и привлечении средств населения.

Об этом сообщил журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

«Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды. Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют», - подчеркнул Лях.

Он также отметил, что «Кэшбери» предоставляет финансовые услуги без соответствующей лицензии Банка России. Материалы о деятлеьности группы компаний уже направлены в МВД и Генпрокуратуру РФ.

По словам Ляха, «Кэшбери» - одна из самых масштабный пирамид из выявленных ЦБ за последнее время. Ее организаторы вовлекли в свой «проект» десятки тысяч людей, развернули деятельность во многих регионах по всей стране, и в последнее время рекламируются очень активно.

«В последнее время компания увеличила свою активность по проведению мероприятий по привлечению граждан, ее деятельность масштабировалась, и сообщения об этом мы получаем по разным каналам, в том числе и от своих коллег в регионах», - цитирует Ляха ТАСС.

«Кэшбери» позиционирует себя как p2p-платформа, которая предлагает гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов населению, кредитовать частных лиц, малый и средний бизнес под залог имущества, вкладываться в криптовалюту.

Компания обещает минимальную доходность в 0,5% в сутки, а «доходность по инвестициям может достигать 600% годовых», утверждается на сайте организации.

С 2016 года «Кэшбери» представляет собой группу компаний: микрокредитную компанию «Варшава», общество с ограниченной ответственностью «Кэшбери» и английскую компанию «Cashbery Limited», координирующую работы платформы для инвесторов. Заявлено, что головные офисы находятся в Дубае, в то время как для связи указаны телефонные номера в Москве, Казани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, а также на территории Казахстана и Мексики.

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