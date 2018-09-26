2018-09-26T22:27:53+03:00
Экономика

ФРС США ожидаемо повысила базовую ставку до 2-2,25%

Большинство экспертов и участников рынка не сомневались, что американский регулятор примет решение о повышении базовой ставки
Денис СУХОВ
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ФРС США ожидаемо повысила базовую ставку на до 2-2,25%ФРС США ожидаемо повысила базовую ставку на до 2-2,25%Фото: REUTERS
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Федеральная резервная система США ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 п.п., до уровня в 2-2,5%. Об этом сообщила пресс-служба американского регулятора.

Отмечается, что информация, полученная со времени заседания Федерального комитета открытого рынка в августе этого года, свидетельствует о продолжающихся улучшениях на рынке труда и высоком росте экономической активности.

«Принимая во внимание реализованные и ожидаемые условия на рынке труда и инфляцию, Комитет решил повысить базовый диапазон для ставки федеральных средств до 2-2,5%», - говорится в сообщении ФРС.

Решение о повышении ФРС базовой процентной ставки ожидалось как экспертами, так и участниками рынка. В частности, фьючерсы на процентную ставку свидетельствовали о том, что вероятность ее повышения на 0,25 п.п. Составляет около 99%.

В текущем году Комитет открытого рынка уже дважды принимал решение о повышении базовой ставки: в марте ее установили на уровне 1,5-1,75%, а в июне подняли до 1,75-2%.

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