Лавров: Позиция Лондона по «делу Скрипалей» напоминает детский сад

СЕГОДНЯ 22:27 2018-09-26T22:27:06+03:00

Глава МИД РФ уверен, что отказ британских властей от сотрудничества в расследовании инцидента в Солсбери свидетельствует о том, что им есть что скрывать

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил позицию Лондона по «делу Скрипалей» с детским садом. Соответствующее заявление он сделал, комментируя выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на заседании СБ ООН, посвященном проблемам нераспространения оружия массового поражения.

«Когда нам говорят, что вы все сами знаете, поэтому сознайтесь в том, что натворили — это же детский сад, так не получается», - отметил Лавров.

По словам дипломата, Москва «не услышала ничего нового» на заседании, лишь продолжающиеся безосновательные обвинения британской стороны.

«Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения, и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть стопроцентные доказательства. Но они их никому не предъявляют, нарушают положения как минимум трёх, а то и четырёх конвенций», - напомнил глава МИД РФ.

В ходе выступления на заседании СБ ООН Мэй заявила, что в Солсбери Великобритания стала свидетелем нарушения норм о запрещении химоружия.

«Россия пытается идти путем отвлечения внимания от проблемы. Постоянные члены СБ ООН не могут подрывать существующие институты. Надеюсь, что Россия вернется в русло мирового консенсуса борьбы с применением химоружия», - подчеркнула Мэй.

В свою очередь Лавров подчеркнул в ходе заседания, что отказ Лондона от совместного с Москвой расследования событий в Солсбери нарушает Конвенцию о запрещении химоружия, а также целый ряд других международных и двухсторонних договоров. Кроме того, такая позиция британских властей свидетельствует о том, что им есть что скрывать.

«Вновь призываем Лондон к налаживанию конструктивного диалога с целью установления истины», - подчеркнул российский министр.

Напомним, 4 марта в Солсбери в критическом состоянии госпитализировали британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического токсина, якобы произведенного в России, и Москва «весьма вероятно» причастна к инциденту.