Хасан Роухани уверен, что США вернутся в «ядерную сделку»

26 Сент. 22:52 2018-09-26T22:52:04+03:00

Президент исламской республики считает, что в текущей ситуации изоляция грозит отнюдь не Тегерану, а Вашингтону

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Президент Ирана Хасан Роухани уверен, что в конченом итоге США будут вынуждены вернуться к исполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики.

«Соединенные Штаты Америки однажды, рано или поздно, вернутся», - заявил Роухани журналистам на пресс-конференции в Нью-Йорке. Он также выразил уверенность, что текущая ситуация вокруг «ядерной сделки» оставляет в изоляции отнюдь не Иран, а сами США.

Отвечая на многочисленные вопросы относительно жесткой риторики нынешней администрации США по отношению к исламской республике, президент Ирана отметил, что такой стиль, по всей видимости, соответствует их скромному опыту в политике.

По словам Роухани, Иран буде следовать СВПД до тех пор, пока соглашение приносит сторонам ожидаемую выгоду.

Напомним, СВПД был подписан 14 июля 2016 года Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия). В соответствии с соглашением, Тегеран существенно ограничивал параметры своей ядерной программы и переводил ее под международный контроль в обмен на снятие санкций.

После прихода администрации президента США Дональда Трампа, Вашингтон стал регулярно обвинять Иран в нарушении СВПД, имея в этом одобрение и полную поддержку со стороны Израиля.

В мае этого года Трамп объявил о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном и о возобновлении всех ранее снятых санкций против исламской республики. Впрочем, остальные участники СВПД не согласились в позиция Вашингтона, продолжили соблюдать договоренности и намерены защитить свои экономические связи с Тегераном.