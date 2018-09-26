26 Сент. 23:17 2018-09-26T23:18:58+03:00

МВД Великобритании официально отказалось от сотрудничества с Россией по «делу Скрипалей» Фото: REUTERS

Свой отказ британская сторона мотивировала тем, что обмен сведениями о ходе расследования может нанести ущерб суверенитету и безопасности королевства

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Министерство внутренних дел Великобритании официально отказалось удовлетворить запросы Генпрокуратуры РФ об оказании правовой помощи в расследовании посягательства на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей.

Об этом сообщили журналистам в российском посольстве в Лондоне.

«Посольство после многочисленных напоминаний получило ответ МВД Великобритании, в котором содержится отказ удовлетворить запросы Генеральной прокуратуры РФ от 29 марта и 17 апреля об оказании правовой помощи в расследовании возбужденного в России уголовного дела по факту посягательства на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери», - рассказал представитель дипмиссии.

По его словам, в полученном от британских правоохранителей письме указывается, что решение об отказе в правовой помощи «принималось на самом высоком политическом уровне».

Отмечается, что оно основывается на пункте «b» статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. В нем говорится, что «в помощи может быть отказано, если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам».

В практическом плане речь идет об отказе британской стороны поделиться с российским следствием какими-либо доказательствами или свидетельствами по «делу Скрипалей». Ранее Лондон воздержался от направления Москве собственного запроса о правовой помощи, а также отказался добиваться выдачи «подозреваемых».

«Такая позиция британских властей не позволяет довести расследование до логического конца ни в рамках британского, ни в рамках российского правового поля», - подчеркнули в посольстве РФ.

Действия Лодона свидетельствуют, что «кампания вокруг отравления Скрипалей» носит политический и пропагандистский характер и не несет в себе цели установить истину. В то же время сами поправившиеся Скрипали остаются в Великобритании в качестве «насильственно удерживаемых лиц».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал позицию британских властей по инциденту в Солсбери как «детский сад».

Напомним, 4 марта в Солсбери в критическом состоянии госпитализировали британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического токсина, якобы произведенного в России, и Москва «весьма вероятно» причастна к покушению.