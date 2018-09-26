МГУ по версии Times Higher Education назван лучшим российским вузом

26 Сент. 23:57 2018-09-27T00:10:48+03:00

В мировом рейтинге THE число российских вузов за последний год увеличилось с 27 до 35

Изменить размер текста: A A

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова по версии британского издания Times Higher Education (THE) назван лучшим российским вузом. Всего же в нынешний рейтинг THE вошло свыше 1250 университетов мира из 86 стран, и МГУ в нем занимает 199-ю строчку.

Число российских вузов в списке за последний год увеличилось с 27 до 35. В частности, в рейтинг лучших вошли Московский физико-технический институт (МФТИ), Высшая школа экономики (ВШЭ), МИФИ, РУДН, Новосибирский государственный университет, Университет ИТМО и другие.

Первое же место в рейтинге уже третий год подряд занимает Оксфордский университет, на втором – Кембриджский, замыкает тройку лучших вузов мира по версии британских экспертов, Стэнфордский университет (США).

Вузы оцениваются по 13 критериям, среди которых – качество преподавания, цитируемость научных статей, а также вклад в инновации и доходы от исследовательской деятельности, возможность университета привлекать иностранных студентов и лучших отечественных специалистов.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в рейтинге британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) МГУ им. Ломоносова занял 90-ю строчку среди лучших вузов в мире.