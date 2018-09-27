Порошенко передал Гутеррешу ноту о разрыве Договора о дружбе с Россией

СЕГОДНЯ 00:29 2018-09-27T01:10:43+03:00

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Лидер Незалежной Петр Порошенко во время своей поездки в Ньью-Йорк на Генассамблею ООН встретился с генеральным секретарем Организации Антониу Гутеррешем и передал ему ноту о решении Украины не продлевать подписанный в 1997 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко.

«Президент передал генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН», - говорится в его сообщении.

Петр Порошенко передал генсеку ООН Антониу Гутеррешу ноту о непродлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РоссиейФото: Facebook

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Порошенко подписал указ о непродлении Договора 17 сентября, а 25 сентября временный поверенный в делах Украины принес официальную ноту о разрыве Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами в МИД России.