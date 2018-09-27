2018-09-27T00:59:15+03:00
Экономика

Россия оспорила решение ВТО по иску к ЕС по третьему энергопакету

Речь идет о мерах, решение по которым было вынесено Третейской группой не в пользу нашей страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Россия подала во Всемирную торговую организацию контрапелляционную жалобу по спору с Европейским союзом по третьему энергопакетуРоссия подала во Всемирную торговую организацию контрапелляционную жалобу по спору с Европейским союзом по третьему энергопакетуФото: REUTERS
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В среду, 26 сентября, Россия подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) апелляцию на решение арбитров Третейской группы по иску к Евросоюзу в связи с применением «Третьего энергопакета».

«Российская Федерация подала в орган по разрешению споров ВТО контрапелляционную жалобу по спору «ЕС и его государства-члены — меры в отношении энергетического сектора» (так называемый третий энергопакет)», - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Уточняется, что речь идет «о мерах, решение по которым было вынесено Третейской группой не в пользу России». Контрапелляция, по правилам ВТО, подаётся в том случае, если одна из сторон спора подаёт апелляцию. В ближайшее время обе стороны спора должны будут представить ответы на претензии друг друга, передаёт ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в августе Всемирная торговая организация в споре России с Евросоюзом поддержала три из шести блоков претензий, три отклонила.

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