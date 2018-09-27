Захарова: Новый вброс по Петрову и Боширову появился сразу после выступления Мэй в Совбезе ООН

СЕГОДНЯ 01:27 2018-09-27T01:27:22+03:00

Официальный представитель МИД России считает, что главная цель обвинений в адрес нашей страны – отвлечь внимание от вопроса «Что произошло в Солсбери?»

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Очередные бездоказательные обвинения Лондона в адрес нашей страны и новый вброс о мнимой причастности двух россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к отравлению бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери имеют под собой одну цель – отвлечь общественное внимание от того, что действительно произошло в начале марта в Солсбери.

Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя свежую публикацию британской экспертно-журналистской группы Bellingcat.

«Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет – соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: «Что произошло в Солсбери?» - написала она на своей странице в Facebook.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, которые, по мнению Лондона, причастны к отравлению в Солсбери, 5 сентября. При этом британская сторона отказалась предоставить Москве какую-либо информацию о предполагаемых «отравителях».

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