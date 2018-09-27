2018-09-27T04:23:54+03:00
Политика

Трамп не захотел встречаться с Трюдо на ГА ООН в Нью-Йорке

Президент США объяснил это решение неуступчивостью Канады в торговых переговорах
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-ЙоркеПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Нью-ЙоркеФото: REUTERS
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Выступая перед американскими журналистами, президент США Дональд Трамп заявил им, что отказал канадскому премьеру Джастину Трюдо во встрече на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке из-за недовольства позицией Оттавы на торговых переговорах с Вашингтоном.

«Да, я это сделал. Потому что тарифы слишком высоки и не похоже, они (канадцы) намерены двигаться дальше», - сказал глава Белого дома на пресс-конференции в среду, когда его спросили, в самом ли деле он отверг предложение Трюдо встретится на Генассамблее.

Дональд Трамп добавил, что Штаты недовольны «недовольны переговорами с Канадой и тем, как Канада ведет себя на них». По его словам, переговорщики от Оттавы «нечестно с нами обращаются», передает РИА Новости.

Напомним, переговоры о новом договоре, который должен заменить Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), ведутся с 2017 года по требованию недовольного «плохой сделкой» американского лидера. Канада рассчитывает заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами на выгодных для себя условиях.

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